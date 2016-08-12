Адвокат Панова: нікому невідомо, як він опинився на кордоні з Кримом, зараз зв'язку з ним немає

Нікому достеменно невідомо, як і чому Панов опинився на адміністративному кордоні з Кримом, дружина і батьки затриманого заявляють про те, що він планував на вихідні зустрітись із друзями поблизу Енергодару, заявив у коментарі Радіо Свобода його адвокат Ярослав Гришин.

Читайте такожРосійське ФСБ "вирахувало" "організатора диверсій" в окупованому Криму

Крім того, адвокат вважає фальсифікацією оприлюднене російськими медіа відео допиту Панова, на якому він нібито зізнається у підготовці диверсійних акцій на території півострову.

«Ця відеонарізка – суцільна фальсифікація. Перепрошую, але у нас присутність адвоката обов’язкова на допитах. Ви бачили там адвоката, хоча б російського? Ні. Ми бачимо, що людина, немов зазомбована, відповідає на якісь питання, дивиться в одну точку, у нього розбиті губи. У нього шрам на лобі, все обличчя у синцях», – каже Гришин.

За останньою інформацією, Панов досі перебуває на території Криму.

Адвокат зазначає, що якщо ж, подібно до льотчиці Надії Савченко, Панова перевезуть на територію Російської Федерації, йому потрібно буде знайти адвоката з дозволом на роботу в Росії.

«Крим є юридично частиною України і підпорядковується українському законодавству. І такі незаконні утиски трактуються як викрадення людини і катування. Зараз питання полягає в тому, щоб фізично повернути Женю з окупованого півострова. І далі вже розбиратись в усіх питаннях», – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджують у російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.