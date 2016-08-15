Лавров: не думаю, що зараз хтось зацікавлений в розриві дипвідносин, це крайня міра

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив в Єкатеринбурзі на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

«Я не думаю, що ми зараз перебуваємо в ситуації, коли хтось зацікавлений у розриві дипломатичних відносин, це крайня міра», - сказав Лавров.

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«Мені здається, що зараз головне не піддаватися емоціям, не впадати в якісь екстремальні варіанти дій, а стримано і концентровано забезпечити стабілізацію обстановки», - заявив він.

Він заявив, що потрібно повернути всю ситуацію в аспекти безпеки, політичного врегулювання, до послідовності та суті Мінських домовленостей.

«Це не про Крим, це про схід України. Ми сьогодні багато про це говорили. Знаєте, що і Німеччина, і особисто Франк-Вальтер Штайнмаєр дуже багато зробили для того, щоб добитися виконання Мінських домовленостей. Ви знаєте, що на саміті «нормандської четвірки» 2 жовтня в Парижі минулого року з'явився такий термін, як «формула Штайнмаєра, яку Франк-Вальтер винайшов, щоб знайти практичні прийнятні шляхи реалізації завдання, поставленого в Мінських домовленостях про надання Донбасу особливого статусу», - сказав Лавров.

«Ми активно підтримали це, зараз, на жаль, реалізація «формули Штайнмаєра» гальмується владою в Києві, яка хоче вчергове переграти Мінські домовленості», - заявив Лавров.

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Як повідомлялося, 12 серпня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв припустив, що Москва може розірвати дипломатичні відносини з Україною після нібито спроб української розвідки організувати диверсії в окупованому Криму.

«Я б не хотів, щоб це так завершувалося, але якщо варіанту впливу на ситуацію не залишиться, то президент таке рішення, напевно, може ухвалити. Остаточно це рішення ухвалюється президентом країни, який веде зовнішню політику нашої держави», - сказав Медведєв.

У ФСБ Росії 10 серпня заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання «групи диверсантів».

У свою чергу президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.