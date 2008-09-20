Путін: Нафтогазовий сектор Росії міг би перейти на рублі

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін висловив надію, що нафтогазовий сектор Росії по деяких видах операцій перейде в своїх розрахунках на рублі. Таку думку він висловив вчора на VII економічному форумі в Сочі.

"Я дуже сподіваюся, що наші компанії переходитимуть на розрахунки в національній валюті. Принаймні, нафтогазовий сектор міг би це зробити по деяких видах операцій. Насправді, якось двино чути, що ми продаємо газ, скажімо до Білорусі, за долари", - сказав В.Путін.

За його даними, з 2009 р. Газпром деяким своїм контрагентам пропонує перейти на розрахунки в рублях.

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