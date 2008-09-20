Лавров: політика Росії щодо України залежатиме від позицій Києва

Політика Росії по відношенню до України буде завжди шанобливою, проте її практичні вектори залежатимуть від позицій Києва.

Про це йдеться в статті міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА «Про кавказьку кризу і українську політику Росії», опублікованій в тижневику «2000».

«Наше ставлення до українського народу буде завжди незмінно дружнім, а політика по відношенню до України - шанобливою, проте вибудовувати її практичні вектори ми будемо з урахуванням реальних позицій Києва і залежно від кроків, які здійснюватиме українська влада”, - сказав С.ЛАВРОВ.

Він упевнений, що було б несправедливо акцентувати увагу лише на негативних моментах у відносинах двох країн, оскільки відносини Росії і України, зв`язки між народами глибші і у багато разів міцніші за будь-яку кон`юнктуру.

«Для нас дуже важливі всі аспекти нашої багатопланової співпраці - в політичній сфері, торговельно-економічній, енергетичній галузях, а головне - на найважливішому рівні стосунків між людьми. Зусилля російської дипломатії спрямовані на те, щоб російсько-українські відносини розвивалися поступально, були б прагматичні і взаємовигідні», - говориться в статті.

Також наголошується, що в даний час готується чергове засідання Економічного комітету Російсько-Української міждержавної комісії, очолюваного главами урядів двох країн. Окрім цього, за результатами цього року товарооборот між нашими країнами наблизиться до позначки в 40 млрд. дол. «Щиро сподіваємося, що нашим українським друзям вдасться знайти взаємоприйнятний вихід з тієї неоднозначної ситуації, в якій опинилася сьогодні українська політика, що Україна зможе, подолавши всі труднощі, не намагатися досягати своїх зовнішньополітичних цілей на західному напрямі ціною відверто антиросійських дій і образи нашої спільної, скріпленою кров`ю історії», - сказав С.ЛАВРОВ.