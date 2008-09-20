Лавров: політика Росії щодо України залежатиме від позицій Києва
Несправедливо акцентуватися на негативі
Політика Росії по відношенню до України буде завжди шанобливою, проте її практичні вектори залежатимуть від позицій Києва.
Про це йдеться в статті міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА «Про кавказьку кризу і українську політику Росії», опублікованій в тижневику «2000».
«Наше ставлення до українського народу буде завжди незмінно дружнім, а політика по відношенню до України - шанобливою, проте вибудовувати її практичні вектори ми будемо з урахуванням реальних позицій Києва і залежно від кроків, які здійснюватиме українська влада”, - сказав С.ЛАВРОВ.
Він упевнений, що було б несправедливо акцентувати увагу лише на негативних моментах у відносинах двох країн, оскільки відносини Росії і України, зв`язки між народами глибші і у багато разів міцніші за будь-яку кон`юнктуру.
«Для нас дуже важливі всі аспекти нашої багатопланової співпраці - в політичній сфері, торговельно-економічній, енергетичній галузях, а головне - на найважливішому рівні стосунків між людьми. Зусилля російської дипломатії спрямовані на те, щоб російсько-українські відносини розвивалися поступально, були б прагматичні і взаємовигідні», - говориться в статті.
Також наголошується, що в даний час готується чергове засідання Економічного комітету Російсько-Української міждержавної комісії, очолюваного главами урядів двох країн. Окрім цього, за результатами цього року товарооборот між нашими країнами наблизиться до позначки в 40 млрд. дол. «Щиро сподіваємося, що нашим українським друзям вдасться знайти взаємоприйнятний вихід з тієї неоднозначної ситуації, в якій опинилася сьогодні українська політика, що Україна зможе, подолавши всі труднощі, не намагатися досягати своїх зовнішньополітичних цілей на західному напрямі ціною відверто антиросійських дій і образи нашої спільної, скріпленою кров`ю історії», - сказав С.ЛАВРОВ.