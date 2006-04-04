Підсумки виборів у Херсоні

За результатами виборів до Херсонської обласної ради пройшли 8 політичних партій і блоків.

Про це зазначається у офіційному протоколі Херсонської обласної територіальної виборчої комісії з виборів депутатів Херсонської облради, копію якого має кореспондент УНІАН.

Згідно з документом, у Херсонській обласній раді Партію регіонів будуть представляти 30 депутатів, Блок Юлії Тимошенко – 19, “Народний Союз Наша Україна” – 9, Комуністична партія України – 7, Народний блок Литвина – 6, Соціалістична партія України – 5, блок Наталі Вітренко “Народна опозиція” – 5 та Комуністична партія робітників і селян – 4 депутати.

За результатами виборів, за кандидатів у депутати Херсонської облради від Партії регіонів проголосувало 125 тис. 995 виборців, за БЮТ – 81 тис. 585 осіб, за НСНУ – 40 тис. 175 осіб, за КПУ – 27 тис. 706 осіб, за Народний блок Литвина – 23 тис. 940 осіб, за СПУ – 21 тис. 935 осіб, за Блок Н.Вітренко – 22 тис. 107 осіб, за КПРС – 18 тис. 119 осіб. Всього участь у голосуванні взяло 553 тис. 162 жителя Херсонської області.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Херсонська обласна рада збільшила кількісний склад сесії нового скликання до 85 депутатів. Коментуючи це рішення голова Херсонської обласної ради Володимир ХОДАКОВСЬКИЙ підкреслив, що при визначенні кількісного складу орган місцевого самоврядування виходив з чисельності населення області. «Враховуючи те, що у нас немає навіть 1,5 млн. (жителів – УНІАН), депутати визначилися на нормальній, середній цифрі 85», - сказав він.

Сесія Херсонської обласної ради четвертого скликання нараховувала 63 депутата. В Херсонській області проживає близько 1,2 млн. осіб.