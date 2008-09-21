Яценюк відповів Тимошенко на «баранів»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не вважає, що його заява про відставку має спонукати інших політиків до аналогічних дій.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» у неділю, відповідаючи на запитання, чи має прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО також подати у відставку.

«Це має бути справою кожного політика», - зауважив він.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що існує таке поняття, як політична відповідальність і він написав заяву, оскільки хоче залишатися чесною людиною. «Але в жодному випадку не вважайте, що мій крок повинен спровокувати когось на аналогічну дію», - сказав він.

Спікер зазначив, що невиконання пунктів угоди про створення коаліції не несе жодних юридичних наслідків. «Але дуже важливо зрозуміти, що час політичної брехні рано чи пізно завершиться», - підкреслив він.

Коментуючи заяву прем’єр-міністра України, що вона не має наміру подавати у відставку, оскільки «уряд – це не стадо баранів, який один за одним йде у прірву» А.ЯЦЕНЮК зауважив, що він «невеликий знавець в зоології, але наскільки відомо, барани у прірву не скачуть».