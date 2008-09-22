Яценюк просить Раду не тягнути кота за хвіст

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК просить парламент прискорити розгляд питання щодо його відставки.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією він звернувся сьогодні до фракцій під час засідання Погоджувальної ради.

«Прийміть, нарешті, рішення. Це буде правильно і це буде нормально. Не тягніть кота за хвіст», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що заява має бути розглянута протягом 10 днів з дня її оголошення і після цього ще 15 днів дається голові ВР на остаточне визначення своєї позиції.

Як повідомляв УНІАН, після того, як НУ-НС вийшов з демократичної коаліції і вона припинила своє існування, А.ЯЦЕНЮК 17 вересня подав заяву про відставку з посади голови Верховної Ради України.