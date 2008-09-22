Тимошенко розставила пріоритети: спершу коаліція, крісла - потім

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що всі призначення у Верховній Раді України повинні здійснюватись лише після створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Полтаві.

«Будь-яка ситуація з призначеннями в парламенті, зокрема це стосується й посади Голови Верховної Ради, може вирішуватися лише після того, як закінчиться весь процес формування коаліції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.