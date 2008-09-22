Луценко придумав, як почистити ДАІ від хабарників

Міністерство внутрішніх справ планує перевести на контракту основу службу в Державній автомобільній інспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні в Полтаві на розширеній колегії МВС за участю прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Ми переводимо ДАІ на контрактну службу. Причому 2-3 дзвінка про некоректну поведінку - і контракт розривається», - сказав міністр, додавши, що співробітник потім переводиться в інший підрозділ.

На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, «це єдиний метод прочистити ряди (мається на увазі від співробітників ДАІ, які беруть хабарі або несумлінно ставляться до виконання службових обов’язків – УНІАН)».