Луценко придумав, як почистити ДАІ від хабарників
16:13, 22 вересня 2008Політика
2681 0
Міністр розказав при Тимошенко
Міністерство внутрішніх справ планує перевести на контракту основу службу в Державній автомобільній інспекції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні в Полтаві на розширеній колегії МВС за участю прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
«Ми переводимо ДАІ на контрактну службу. Причому 2-3 дзвінка про некоректну поведінку - і контракт розривається», - сказав міністр, додавши, що співробітник потім переводиться в інший підрозділ.
На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, «це єдиний метод прочистити ряди (мається на увазі від співробітників ДАІ, які беруть хабарі або несумлінно ставляться до виконання службових обов’язків – УНІАН)».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter