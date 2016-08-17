Запуск системи е-декларування у тестовому режимі без сертифікації не має сенсу - заява представництва ЄС

Про це йдеться у заяві представництва Євросоюзу та посольств країн-членів ЄС у Києві щодо запуску в Україні електронної системи декларування без сертифікації. Документ розміщено на сторінці представництва у Facebook.

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"Електронна система декларування статків, яку Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило 15 серпня, не була сертифікована у належний спосіб; таким чином вона не відповідає цілям закріплення ключових юридичних наслідків, що повинні бути наслідком подання неправдивих декларацій. Саме тому запуск електронного декларування в тестовому режимі має обмаль сенсу і, фактично, може стати контрпродуктивним", - наголошується у заяві.

Разом з тим дипломати звернули увагу, що "твердження про те, що невдала видача технічного сертифікату вчасно спричинена технічними недоліками, є протилежним до публічних заяв, зроблених ПРООН та іншими надійними експертами".

"Вони чітко підкреслюють: система повністю відповідає міжнародним стандартам та вже зараз може бути використана для збору та публікації декларацій в абсолютно законний спосіб. Це завдання, що його наразі має виконати НАЗК", - зазначається у заяві.

У зв'язку з цим сказано, що "украй важливо, аби українська влада на всіх рівнях без зволікання владнала решту технічних і адміністративних питань – згідно з відповідними зобов’язаннями між Україною та ЄС".

Дипломати наголосили, що взяли до уваги заклик президента України Петра Порошенка забезпечити своєчасний і повноцінний запуск системи без будь-яких штучних затримок, що прозвучав минулого тижня.

У Євросоюзі також повністю підтримують заяву прем’єр-міністра Володимира Гройсмана від 15 серпня, у якій прозвучала вимога в найкоротші терміни врегулювати усі невирішені питання, що заважають повному запуску системи електронного декларування, зокрема й її юридичної сертифікації.

"Нездатність швидко розв’язати цю проблему може підірвати важливі зусилля у боротьбі проти корупції в Україні, які є вкрай суттєвими для успішного процесу реформ, що підтримується Євросоюзом", - відзначено у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.

Сертифікацію системі повинен був видати Держспецзв'язок. Однак у цій службі заявляли про проблеми з програмним забезпеченням для системи електронного декларування.

Своєю чергою правозахисники наголошують, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.

16 серпня Держспецзв’язку заявила про неможливість поновити державну експертизу комплексної системи захисту інформації Реєстру електронного декларування через неусунені недоліки.