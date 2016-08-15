Посол Британії: Запуск неповної системи е-декларування може зіпсувати репутацію України

"Вітаю з досягненнями України у боротьбі з корупцією, включаючи важливу роботу НАБУ та НАЗК", - написала Гоф у Twitter.

"Але запуск неповної системи е-декларування може призупинити прогрес та негативно вплинути на репутацію України", - зазначила вона.

"Сподіваюся на повноцінний запуск системи е-декларування невдовзі", - підкреслила посол.

2/3 Але запуск неповної системи е-декларування може призупинити прогрес та негативно вплинути на репутацію України. — Judith Gough (@JudithGoughFCO) August 15, 2016

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації. «Система працює, тепер розробникам потрібно сконцентруватися на усуненні недоліків і отримати сертифікацію", - заявила вона. Сертифікацію системі повинен був видати Держспецзв'язок. Однак у цій службі заявляють про проблеми з програмним забезпеченням для системи електронного декларування.

У свою чергу, правозахисники наголошують, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.

Водночас прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає, щоб усі рішення для повноцінного запуску системи е-декларування були прийняті у найкоротші терміни.