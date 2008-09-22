Блок Ющенка набагато кращий, ніж партія Ющенка?

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що пропрезидентським силам для ефективної участі у виборах треба об’єднатися у Блок Ющенка.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Ю.КОСТЕНКА з приводу ініціативи партії «Народний Союз Наша Україна» щодо створення єдиної пропрезидентської партії для участі в можливих наступних дострокових виборах.

«Під час виборів займатися партійним будівництвом – безперспективно», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

«У цей час треба розгортати штаби, займатися агітаційною роботою. Поринути замість цього в юридичні процедури ліквідації політичних партій, що мають влитися в ту «єдину», творення засадничих документів та обрання керівництва цієї партії, - це 100-процентно програти вибори», - прогнозує Ю.КОСТЕНКО.

На його переконання, «на виборах треба займатися виборами, а не партійним будівництвом».

Лідер УНП зазначає, що «реалізація Президентом ЮЩЕНКОМ української політики можлива за умов об’єднання усіх державницьких сил, але жодним чином не залежить від того, чи вдасться загнати всіх в одну партію, хай і президентську за назвою».

Найбільш ефективним форматом участі у виборах пропрезидентських сил Ю.КОСТЕНКО вважає «Блок Віктора ЮЩЕНКА із залученням всіх громадських організацій і політичних партій, що стоять на проукраїнських позиціях».

«До речі, як в блоці НУ-НС, так і поза його межами таких залишилося не так вже й багато», - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні політична партія «Народний Союз Наша Україна» оприлюднила заяву, у якій ініціювала проведення всеукраїнського об’єднавчого з’їзду національно-демократичних сил.

У документі зазначається, що «нашоукраїнці» вважають, що всі, для кого цінності незалежності і свободи важливіші за особисті чи групові інтереси, мають об’єднатися навколо Президента України Віктора ЮЩЕНКА як гаранта національної державності і «Нашої України» як єдиної реальної сили, що відстоює українські інтереси у нинішній Верховній Раді.

З огляду на це «Наша Україна» ініціює проведення всеукраїнського об’єднавчого з’їзду, який дасть можливість об’єднатися як цілим партіям, так і окремими політикам чи громадським діячам у єдину потужну національно-демократичну силу, здатну протистояти кремлівсько-олігархічному реваншу.