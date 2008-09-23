Ющенко: коаліція Тимошенко і Януковича розверне країну на 180 градусів
Президент дав інтерв’ю Bloomberg
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що формування “проросійської” коаліції та уряду може зірвати вступ України до НАТО.
Про це він заявив в інтерв’ю агентству Bloomberg, повідомляє прес-служба глави держави.
«Протиприродна коаліція між ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧЕМ, лідером опозиційної партії, розверне країну на 180 градусів у деяких ключових питаннях української політики, у тому числі й у питанні євроінтеграції», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Як зазначає Bloomberg, деякі країни-члени НАТО, на грудневому саміті якого буде розглянута можливість надання Україні і Грузії Плану дій щодо членства в НАТО, наводять вторгнення Росії до Грузії як аргумент проти прийняття до Альянсу колишніх радянських республік. Україна і Грузія мають надто багато невирішених проблем з Росією, кажуть вони.
Натомість Президент України відкидає таке порівняння. Навіть з урахуванням напруженості у відносинах з Росією він вважає, що «Україна не Грузія».
«Ми підтримуємо діалог з Росією», – зазначив В.ЮЩЕНКО. «Це непростий діалог. Він ніколи не був легким. Але він дозволяє нам вирішувати поточні питання», – додав він.
Також Президент України заявив, що питання, чи залишилися виборці вірні своєму рішенню у 2004 році підтримати інтеграцію країни до НАТО та ЄС, є головним на сьогодні.
«Перед українським суспільством стоїть дуже важливе питання: куди демократія повинна рухатися далі, - сказав В.ЮЩЕНКО. – Попри те, що розвал коаліції є драматичним моментом, він несмертельний».