Луценко: "Народна самооборона" братиме участь у дострокових виборах

Міністр внутрішніх справ України, лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що у разі оголошення дострокових парламентських виборів його політична сила візьме у них участь або як самостійний суб’єкт, або у складі одного з існуючих чи новостоврених демократичних блоків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

«Самооборона», очевидно, у цій ситуації прийме рішення про свій похід на вибори. Він може бути як самостійний…, так і в складі одного з демократичних блоків – існуючого або новоствореного», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.