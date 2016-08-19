Полторак: Бойова загроза в Україні залишається надзвичайно високою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо нинішнього ступеню воєнної загрози.

"З того часу, коли російські війська перетнули кордон України у 2014 році, бойова загроза залишається надзвичайно високою. І тому ми готуємося, ми робимо усе можливе для того, щоб відстояти нашу територіальну цілісність", - сказав Полторак і додав, що для цього, зокрема, проводиться підготовка бійців у навчальних центрах та на полігонах.

Крім того, він повідомив, що 23 серпня президент України Петро Порошенко "вручить понад 150 одиниць бойової техніки в Чугуєві, одразу цю техніку перевірять на навчаннях, і одразу та техніка піде на фронт".

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"Техніка після параду (до Дня Незалежності України - УНІАН) так само піде по військовим частинам для укомплектування частин і підрозділів", - зазначив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня Порошенко заявив, що імовірність ескалації конфлікту залишається значною, водночас Збройні сили України готові дати відсіч ворогу. Крім того, він додав, що не виключається імовірності "повномасштабного російського вторгнення по всіх азимутах".

Водночас, наголосив президент, "ми готові, наші Збройні сили, дати відсіч ворогу і на сході нашої України, де ворог окупує Донбас, і вздовж адміністративного кордону з Кримом".

"Коли б ці провокації (обстріли з боку бойовиків - УНІАН) не мали місце. Зараз, щодня, чи під час Дня Незалежності", - сказав президент.