Українські урядовці пройшли тренінги з е-декларування

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Учасникам тренінгів були надані методичні та практичні рекомендації, а також відповіді на запитання, що виникли в ході тестового заповнення декларацій.

Нагадується, що, відповідно до закону «Про запобігання корупції», впродовж 60 днів після запуску системи електронного декларування декларації мають подати особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Це близько 50 тисяч високопосадовців, серед яких президент, прем’єр-міністр, члени уряду, народні депутати України, заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники. Всі інші державні службовці почнуть заповнювати електронні декларації з 1 січня 2017 року.

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Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно почала працювати система електронного декларування. Разом з тим ця система почала працювати без передбаченої законом сертифікації.

У Держспецзв'язку заявили про неможливість проведення сертифікації системи електронного декларування через недоліки, допущені і не виправлені розробниками цієї системи.

18 серпня голова НАЗК повідомила, що під час робочої наради у президента Петра Порошенка прийнято рішення, що Держспецзв'язку має видати сертифікат технічної безпеки для е-декларування до 31 серпня.

Також вона уточнила, що чиновники подаватимуть електронні декларації про доходи з 1 вересня.