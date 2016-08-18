Держспецзв'язку має видати сертифікат безпеки реєстру е-декларацій до 31 серпня - голова НАПК

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак.

За її словами, до 31 серпня Держспецзв'язку у співпраці з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні повинна доопрацювати перші три модулі програмного забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Корчак зазначила, що Держспецзв'язку належить усунити недоліки, допущені компанією-розробником програмного забезпечення, і видати так само до 31 серпня атестат відповідності комплексної системи захисту інформації Єдиного державного реєстру декларацій.

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За словами голови НАЗК, таке рішення було ухвалено під час робочої наради у президента Петра Порошенка з питань запуску системи електронного декларування.

"Президент при цьому наголосив, що для повноцінного функціонування системи Єдиного державного реєстру декларацій створена належна законодавча база, і жодні технічні проблеми не можуть зривати стратегічно важливого для держави плану і ставати на заваді твердій політичній волі боротися з корупцією", - зазначила Корчак.

Вона повідомила, що учасники наради були одностайні в тому, що в умовах, коли компанія-підрядник несумлінно виконала свої зобов'язання, ДССЗЗІ як державний орган не має іншого варіанту дій, крім як взяти ініціативу і відповідальність та забезпечити сертифікований старт системи.

В свою чергу, за словами Корчак, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив про готовність ініціювати оперативне рішення щодо фінансування робіт із забезпечення четвертого та п'ятого модулів системи електронного декларування. Роботу над цими модулями ДССЗЗІ має виконати самостійно в стислі терміни.

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Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Однак ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.

Сертифікацію системі повинна була видати Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Однак у цьому відомстві заявляли про проблеми з програмним забезпеченням для системи е-декларування.

Своєю чергою правозахисники наголошують, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.

16 серпня в Держспецзв’язку заявили про неможливість поновити державну експертизу комплексної системи захисту інформації Реєстру електронного декларування через неусунені недоліки.