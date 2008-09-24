Турчинов вимагає від Ющенка вплинути на своїх губернаторів

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ направив лист Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ про незадовільну роботу губернаторів з ліквідації наслідків повені. Про це О.ТУРЧИНОВ сказав учора в ефірі “5 каналу”.

“Я написав лист пану ЮЩЕНКУ, щоб він все ж таки відреагував на те, що губернатори нехтують своїм конституційним обов’язком – працювати в межах виконавчої влади”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр повідомив, що для кожного із шістьох керівників облдержадміністрацій визначений термін – 1-2 тижні для виправлення ситуації.

“Ми не залишимо цього питання. Я дав дуже короткий час на виправлення ситуації – це від тижня до двох – по різним позиціям, і за підсумками ми приймемо рішення, і у випадку, коли ситуація не буде виправлена, я буду вносити пропозиції Кабміну прийняти постанову та внести Президенту пропозицію щодо звільнення цих керівників”, - повідомив О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, Президент Віктор ЮЩЕНКО як лідер політичної сили, за квотою якої призначені керівники облдержадміністрацій, має обов’язково на них повпливати.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня під час засідання Центрального штабу уряду з ліквідації наслідків повені в західних регіонах України О.ТУРЧИНОВ заявив: «За наслідками цієї наради я письмово проінформую Президента про незадовільну роботу підлеглих йому керівників, і у разі, якщо ситуацію найближчим часом не буде виправлено, я як керівник Центрального штабу ініціюватиму на Кабінеті міністрів питання про відповідність керівників посадам». Віце-прем`єр також зазначив, що, незважаючи на персональне запрошення, для участі в засіданні Центрального штабу не прибув жоден із голів обласних адміністрацій. «Це не вперше, коли відбувається ігнорування і команд, і вказівок, і доручень Кабінету міністрів. Я думаю, що Секретаріат Президента, який покриває або сприяє таким процесам, має нести за це відповідальність», - вважає він.

О.ТУРЧИНОВ відзначив незадовільний темп відновлення енерго-, газо- і водозабезпечення постраждалих регіонів, повільні темпи відновлення водозахисних споруд, автомобільних доріг, мостів і переходів. За словами віце-прем`єра, дотепер у регіонах не здійснено в повному обсягу розрахунки з постраждалими громадянами за втрачене майно і житло, незважаючи на забезпечення урядом необхідних обсягів фінансування.