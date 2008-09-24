БЮТ взявся подбати про українську мову

БЮТ пропонує встановити пільги в оподаткуванні для вітчизняних товаровиробників, що друкують продукцію українською мовою, а також запровадити ряд заходів спрямованих на популяризацію української мови.

Про це йдеться у проекті Закону України «Про забезпечення державної підтримки заходів з розвитку та популяризації української мови та україномовної друкованої продукції», який зареєстровано у Верховній Раді (№3201). Автор законопроекту народний депутат від БЮТ Антон ЯЦЕНКО.

Зокрема, документом передбачається до 01 січня 2020 року звільнити від сплати ПДВ операції з виконання робіт та поставки послуг у видавничій діяльності, розповсюдження, виробництва та/або поставки паперу і картону, податку на прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, а також звільнити від оподаткування ряд операцій з імпорту товарів, а також операції з поставки цих товарів видавництвам і підприємствам поліграфії, які здійснюють видання поліграфічної продукції надрукованої повністю або не менше як на 50% українською мовою на території України.

Окрім того, проект Закону пропонує зобов’язати уряд при розробці проекту державного бюджету на 2009 рік та наступні роки до 2015 року включно передбачити кошти на державну підтримку інвестиційних проектів, спрямованих на переоснащення видавничо-поліграфічної бази україномовних видань, розроблення і запровадження новітніх технологій та розширення виробництва україномовної книжкової продукції.

Документом також передбачається забезпечити підтримку спеціальних курсів, гуртків і семінарів з вивчення української мови та підвищення рівня володіння українською мовою різними категоріями громадян; розширення видання пам`яток української писемності; створення довідників, словників різного типу і призначення, навчальних посібників з української мови, їх видання масовими тиражами; підготовку і видання академічних зібрань творів класиків української літератури та українського фольклору та ін.

Проект Закону України «Про забезпечення державної підтримки заходів з розвитку та популяризації української мови та україномовної друкованої продукції», йдеться у пояснювальній записці до документа, спрямований на подолання кризи у вітчизняному книговиданні та створення умов для його розвитку, а встановлення відповідних пільг в оподаткуванні саме україномовних видань, дозволить таким виданням зберегти значні оборотні кошти за рахунок яких вони можуть розширити та удосконалити виробництво.