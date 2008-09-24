Кириленко натякає, що БЮТ наснилися успішні переговори з НУ-НС

Лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО спростовує заяви, що переговори між його фракцією та фракцією БЮТ щодо створення коаліції проходять успішно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

“Коли голова фракції БЮТ говорить про те, що успішно просуваються переговори між ними і нами, то я здивований. На жаль, між нами немає жодних переговорів”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, на програмні принципи щодо створення коаліції (запропоновані НУ-НС – УНІАН) від фракції БЮТ надійшла стандартна відписка, яка не прояснює ситуацію.

“Якщо вони щось заперечують, наприклад, наш підхід до подій на Кавказі або наш підхід до їх голосування, то нехай вони про це скажуть”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

При цьому він додав, що жодної раціональної відповіді так і не було отримано. “Але ми не втрачаємо надію і сподіваємося, що консультації між трьома фракціями можуть відбутися”, - сказав лідер фракції НУ-НС.

За його словами, досі також не надійшла і відповідь на програмові засади формування коаліції від фракції Блоку Литвина.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня партія “Народний Союз – Наша Україна” затвердила програмні принципи діяльності нової парламентської коаліції.

Ці принципи складаються з трьох розділів. Перший стосується захисту державного суверенітету. Зокрема, йдеться про засудження дій Російської Федерації проти Грузії, визнання необхідності визначення юридичного статусу перебування Чорноморського Флоту РФ в Севастополі, вироблення надійної системи дотримання національного законодавства України, забезпечення державної незалежності України шляхом входження до системи колективної безпеки НАТО.

Другий розділ стосується захисту демократії. Цей розділ передбачає відмову від внесення системних змін до Конституції протягом поточного скликання ВР та забезпечення повноцінного розвитку людини шляхом здійснення суттєвих реформ.

Третій розділ щодо захисту європейського вибору полягає у визнанні курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію як пріоритету у зовнішній політиці України.

22 вересня В.КИРИЛЕНКО передав фракціям БЮТ та Блоку Литвина програмні засади формування нової коаліції.

23 вересня лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що його політична сила погоджується «в основному» з програмними принципами, запропонованими фракцією НУ-НС на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.