Ющенко дізнався, що Тимошенко їде до Путіна, з газет?

До Секретаріату Президента поки що не надходили проектні директиви на переговори прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в Москві під час планованого візиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомив Уповноважений Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Ніякого проекту директив, як це прийнято в установленому порядку, главі державі не внесено. Звичайно, ми вимагатимемо, щоб проект директив Кабінетом Міністрів був внесений», - сказав він, відзначивши при цьому, що про планований візит прем`єр-міністра стало відомо зі ЗМІ.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, зустріч прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ запланована в Москві наприкінці вересня.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО 22 вересня заявила, що планує в найближчі тижні провести переговори з російською стороною про укладення угоди на постачання газу до України.