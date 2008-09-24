Кріль знає спосіб оздоровлення української політики

Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ вважає, що відкриті виборчі списки здатні оздоровити українську політичну систему.

Як повідомляє прес-служба партії, за його словами, «тільки відкриті виборчі списки дозволять зламати корумповану модель роботи парламенту і стануть рецептом оздоровлення української політичної системи»

І.КРІЛЬ, коментуючи положення законопроекту «Про внесення змін до Закону «Про вибори народних депутатів України», внесений ним до Верховної Ради, сказав, що чинна система виборів – одна з причин нинішньої політичної кризи, адже замість служити народу депутати перетворились на “маріонеток” партійних вождів.

«Лідери партій, фактично, одноосібно формують виборчі списки. Як результат, депутати працюють не для своїх виборців чи для держави, а заради задоволення інтересів партійних вождів», - наголосив лідер “Єдиного Центру”.

Як зазначив І.КРІЛЬ, його законопроект передбачає, що виборці, окрім перших п‘ятірок списків, зможуть обирати і конкретних кандидатів, закріплених за кожним з 225 виборчих округів. На думку автора законопроекту, це дозволить виборцям обирати конкретних людей, які вирішуватимуть проблеми жителів відповідної території, а виборчі програми будуть спрямовані на вирішення не лише загальнодержавних, але й регіональних проблем.

«Така система відповідає європейським моделям проведенням виборів і дозволяє наблизити депутатів до громадян. Ця система допомогла демократизації політичного процесу в Польщі, Чехії, Латвії та прискорила їхнє входження в ЄС», - сказав І.КРІЛЬ.