Меркель не бачить підстав для скасування санкцій проти Росії

Про це вона заявила в інтерв'ю видавничого об'єднання Redaktionsnetzwerk Deutschland, передає Deutsche Welle.

Глава уряду Німеччини нагадала, що саме Росія спричинила кризу, анексувавши Крим у 2014 році та надавши підтримку сепаратистам на сході України.

Читайте такожАбсолютна більшість країн ЄС підтримує збереження санкцій проти РФ - Клімкін

"Європа зобов'язана реагувати на це порушення основоположних принципів", - підкреслила Меркель.

Канцлер наголосила, що вона разом з президентом Франції Франсуа Олландом докладає усіх зусиль, щоб переконати українську та російську владу виконати Мінську угоду, попри усі складнощі, які виникають на цьому шляху. "Це залишається необхідною умовою, яка визначає майбутнє санкцій", - зазначила Меркель.

1 липня 2016 року Європейський Союз подовжив санкції проти Росії до кінця січня 2017 року.