Тимошенко вимагає від НУ-НС списки депутатів, які зруйнували коаліцію

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вимагає, щоб фракція „Наша Україна - Народна самоборона” оприлюднила списки депутатів, які зруйнували коаліцію, та впевнена, що більшість депутатів НУ-НС - за демократичну коаліцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, сьогодні на прес-конференції прем’єр-міністр висловила думку, що настав час оприлюднити списки народних депутатів від НУ-НС, які зруйнували коаліцію.

Водночас вона повідомила, що БЮТ провів переговори з Блоком Литвина щодо його приєднання до коаліції. «Я безпосередньо від пана ЛИТВИНА отримала погодження на створення коаліції трьох політичних сил - Блоку Литвина, БЮТ та НУ-НС», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона заявила, що не бачить ніяких бар’єрів та пересторог, щоб створити таку коаліцію. За її словами, таку ідею підтримують усі депутати трьох фракцій «за винятком декількох провокаторів, які кожен день шукають причини, щоб цю коаліцію не оголосити».

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила впевненість, що команда Президента Віктора ЮЩЕНКА програє парламентські вибори, у разі їхнього проведення, оскільки довіра до Президента у суспільстві знизилася до критичної межі.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що допускати проведення дострокових виборів категорично не можна, «щоб не продовжувати хаос в країні і не руйнувати країну заради президентських амбіцій окремих політиків».