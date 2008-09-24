Завтра у Києві росіянам доводитимуть позицію України щодо ЧФ РФ

25 вересня у Києві відбудуться чергові українсько-російські консультації з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його тимчасового перебування на території України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, під час консультацій українська сторона має намір довести позицію України щодо дій ЧФ РФ під час кризових ситуацій.

Планується також привернути увагу російської сторони до необхідності належного виконання указів Президента України.

Російській стороні ще раз буде доведено, що за межами місць тимчасової дислокації (на вулицях населених пунктів України, громадських місцях тощо) ЧФ РФ має дотримуватися виключно чинного законодавства України, йдеться у повідомленні.