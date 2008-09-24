БЮТ та НУ-НС зійдуться у кінозалі ВР
18:54, 24 вересня 2008Політика
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Сформовані переговорні групи
Фракція БЮТ сформувала переговорну групу для проведення консультацій з фракцією НУ-НС з коаліційних питань.
Очолив групу керівник фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко.
Також у групу увійшли народні депутати Андрій КОЖЕМ`ЯКІН, Микола ТОМЕНКО, Сергій СОБОЛЄВ, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Михайло КОСІВ, Володимир ФІЛЕНКО та Дмитро ШЛЕМКО.
Згідно із досягнутою домовленістю між керівниками фракцій БЮТ та НУ-НС А.КОЖЕМ`ЯКІНИМ та В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, зустріч відбудеться сьогодні о 20.00 у кінозалі Верховної Ради.
На переговори також запрошені представники переговорної групи від фракції Блоку Литвина.
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