БЮТ та НУ-НС зійдуться у кінозалі ВР

Фракція БЮТ сформувала переговорну групу для проведення консультацій з фракцією НУ-НС з коаліційних питань.

Очолив групу керівник фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко.

Також у групу увійшли народні депутати Андрій КОЖЕМ`ЯКІН, Микола ТОМЕНКО, Сергій СОБОЛЄВ, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Михайло КОСІВ, Володимир ФІЛЕНКО та Дмитро ШЛЕМКО.

Згідно із досягнутою домовленістю між керівниками фракцій БЮТ та НУ-НС А.КОЖЕМ`ЯКІНИМ та В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, зустріч відбудеться сьогодні о 20.00 у кінозалі Верховної Ради.

На переговори також запрошені представники переговорної групи від фракції Блоку Литвина.