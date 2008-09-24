Російський експерт: на нас чекають ще 10 років принижень в Україні

Екс-глава Управління Адміністрації Президента Російської Федерації у справах СНД і зв`язках із співвітчизникам Модест КОЛЄРОВ переконаний, що автоматичне продовження дії Договору про дружбу і співпрацю між Україною і РФ не відповідає інтересам Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це експерт сказав на міжнародній конференції в Москві «10 років потому. Підсумки Договору про дружбу, співпрацю і стратегічне партнерство між Росією і Україною.

«Я супротивник автоматичного продовження Великого договору, не висуваючи ніяких додаткових умов, не говорячи вже про необхідність створення практично нового договору. Але питання вирішене, і тепер на нас чекають ще 10 років принижень в Україні», - заявив він.

При цьому першими проявами таких «принижень» М.КОЛЄРОВ назвав визнання США голоду в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу, а також заяву керівника МЗС Росії Сергія ЛАВРОВА після зустрічі з міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ в ООН про необхідність продовження дії Великого договору ще на 10 років.

«Таке продовження договору є прямою підтримкою курсу Віктора ЮЩЕНКА проти Росії», - переконаний М.КОЛЄРОВ.

На думку експерта, таке автоматичне продовження також дозволяє Україні по-своєму трактувати положення Великого договору.

Проводячи історичні паралелі, М.КОЛЄРОВ порівняв нинішню ситуацію з продовженням дії договору з «Мюнхенською змовою, коли відбулося заспокоєння агресора». При цьому агресором він назвав Україну, яка «одержить ПДЧ, активно діє в ГУАМ, проводить і проводила мілітаризацію Грузії».

Також М.КОЛЄРОВ вважає, що автоматичне продовження дії Великого договору не «протверезить Україну, як сподіваються в МЗС Росії, і зовсім не стримає від входження у НАТО». «Навіть ідея проведення з цього приводу референдуму може виявитися хибною метою», - вважає він. Точно такою ж хибною метою М.КОЛЄРОВ назвав те, що непідписання договору зашкодило б «нейтральним силам в Україні, які виступають за союз з Росією».

«Але ці нейтральні сили не впливають на ухвалення рішень. Ми не можемо протиставляти душевний комфорт нейтральних сил в Україні нашим національним інтересам», - сказав він.

При цьому М.КОЛЄРОВ назвав Договір про дружбу і співпрацю з Україною «ширмою для прикриття антиросійської політики» Києва, а також «договором зі США про невтручання Росії в українські справи».

Будь-які ж «розмови про економікоцентризм - давайте дружити навколо грошей, а все решта додасться - це заклик до Росії за свій рахунок фінансувати антиросійську зовнішню політику України», - упевнений М.КОЛЄРОВ.