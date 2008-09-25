Що пропонує Росія в обмін на невиведення Чорноморського флоту?

Москва може запропонувати Києву взаємодію в галузі суднобудування, зокрема участь українських верфей у будівництві авіаносців для ВМФ РФ. Так 24 вересня керівник комісії Ради Федерації з національної морської політики В`ячеслав Попов прокоментував РІА “Новости” озвучену напередодні міністром оборони Росії Анатолієм Сердюковим пропозицію щодо розширення співпраці з Україною в обмін на продовження базування Чорноморського флоту в Севастополі після 2017 року.

На думку сенатора і колишнього командувача Північним флотом, Росія має "продуктивне поле" для взаємодії з Україною в галузі суднобудування. Зокрема, за згодою сторін можуть бути відновлені виробничі потужності верфі в Миколаєві, де за Радянського Союзу будувалися авіаносні крейсери.

Водночас слід зазначити, що роботи із створення дока для надводних кораблів водотоннажністю понад 100 тисяч тонн ведуться в Сєвєродвінську. Отже співпраця з українськими підприємствами, ймовірно, не вийде за межі постачань окремих вузлів і агрегатів.

Нагадаємо також, що проектування російських авіаносців ведеться з 2005 року, а початок їх будівництва намічений на 2010 рік. Відповідно до планів ВМФ РФ протягом найближчих двадцяти-тридцяти років будуть сформовані п`ять-шість авіаносних ударних груп.

Лента.ру