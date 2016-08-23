Дипломати ЄС очікують, що Україна та Грузія отримають безвізовий режим з 1 січня - журналіст

Про це на своїй сторінці у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

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"Дипломати ЄС досі очікують на остаточне рішення Європарламенту та ради ЄС щодо візової лібералізації для України та Грузії у жовтні із запровадженням безвізового режиму з 1 січня 2017 року", - зауважив він.

EU diplomats still expect a final decision in EP/Council on visa lib for #Georgia & #Ukraine in Oct with visa free travel on 1 Jan 2017 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 23 серпня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, представник України при Євросоюзі Микола Точицький заявляє, що очікує в жовтні прийняття Євросоюзом позитивного рішення про безвізовий режим для України з визначенням часових рамок для його запуску.