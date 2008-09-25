Шуфрич запропонував Кириленку парі на депутатський мандат

Народний депутат України Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів) пропонує лідеру фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеславу КИРИЛЕНКУ парі з приводу того, що коаліції між фракціями БЮТ, Партії регіонів та КПУ не буде.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, у випадку, коли така коаліція буде, то Н.ШУФРИЧ готовий скласти депутатські повноваження, але аналогічний крок має зробити і В.КИРИЛЕНКО у випадку, коли такої коаліції не буде.

На запитання УНІАН, чи готовий він укласти парі щодо коаліції Партії регіонів і БЮТ, Н.ШУФРИЧ відповів: «Він (В.КИРИЛЕНКО – УНІАН) говорив про трьох. Буде говорити про щось інше, будемо спорити далі».