У ВР придумали, як можна використати біг-борди

Голова підкомітету Верховної Ради України з питань реклами Олена КОНДРАТЮК закликає операторів рекламного ринку ініціювати кампанію соціальної реклами щодо безпеки дорожнього руху.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі О.КОНДРАТЮК з приводу ухвалення парламентом закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”.

“Сьогодні Верховна Рада України при прийнятті закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» підтримала позицію Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, професійних громадських організацій, представників ринку зовнішньої реклами та відмовилась включати у відповідний закон положення, які, у разі їх прийняття, завдали б значних збитків галузі зовнішньої реклами, призвели б до суттєвого зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, спричинили банкрутство багатьох компаній, ліквідацію кількох тисяч робочих місць”, - зазначається у коментарі.

Водночас, як голова підкомітету з питань реклами, О.КОНДРАТЮК закликає провідних операторів ринку зовнішньої реклами, професійні громадські організації приділити увагу питанням безпеки дорожнього руху та ініціювати відповідну кампанію соціальної реклами, аби довести суспільству, владним інституціям, що носії зовнішньої реклами не тільки є малозначущими факторами впливу на можливість створення аварійної ситуації, але й можуть суттєво впливати на покращення стану безпеки руху на автошляхах, підвищення рівня водійської культуру тощо.

На думку О.КОНДРАТЮК, на виважену позицію парламентаріїв щодо галузі зовнішньої реклами оператори ринку мають дати адекватну відповідь, здійснити реальні кроки, які б показали, що підприємства галузі зовнішньої реклами усвідомлюють свою соціальну відповідальність у питанні безпеки дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 вересня, Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Законом, зокрема, збільшується розмір штрафів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. В середньому штраф за правопорушення становитиме 85-100 грн. Значно підвищується відповідальність за здійснення грубих порушень правил дорожнього руху. Зокрема, штраф за проїзд на заборонний сигнал світлофора складатиме 170-204 грн., а за управління транспортним засобом у нетверезому стані 1360-2550 грн.