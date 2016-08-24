Прем'єр Естонії закликав ЄС дотримуватися спільної позиції у питанні санкцій проти Росії
22:32, 24 серпня 2016Політика
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Прем'єр-міністр Естонії Тааві Рийвас підкреслив, що Європа не повинна забувати про Україну і має дотримуватися спільної позиції щодо антиросійських санкцій.
REUTERS
Про це Тааві Рийвас заявив сьогодні в Таллінні на спільній прес-конференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель, повідомляє портал Delfi.
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"Військова ескалація на сході України і провокація в Криму свідчать, що, на жаль, Росія поки не готова до мирного вирішення конфлікту", - сказав він.
"Не потрібен нооскоп для того, щоб побачити, які відносини між Росією і Україною", - додав Тааві Рийвас.
Він підкреслив, що поки РФ не дотримується Мінських угод, не може бути й мови про зняття санкцій.
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