Прем'єр Естонії закликав ЄС дотримуватися спільної позиції у питанні санкцій проти Росії

Про це Тааві Рийвас заявив сьогодні в Таллінні на спільній прес-конференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель, повідомляє портал Delfi.

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"Військова ескалація на сході України і провокація в Криму свідчать, що, на жаль, Росія поки не готова до мирного вирішення конфлікту", - сказав він.

"Не потрібен нооскоп для того, щоб побачити, які відносини між Росією і Україною", - додав Тааві Рийвас.

Він підкреслив, що поки РФ не дотримується Мінських угод, не може бути й мови про зняття санкцій.