Олланд: ескалація на Донбасі ставить під загрозу весь мирний процес, Мінські угоди потрібно реалізувати

Про це він заявив під час спільної з канцлером Німеччини Ангелою Меркель розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, йдеться уповідомленні на сайті президента Франції, передає Європейська правда.

"Франсуа Олланд підкреслив, що ескалація поставить під ризик весь процес, тому жодної альтернативи мирному врегулюванню немає. Він нагадав, що всі зобов'язання, які були взяті за Мінськими угодами повинні бути реалізовані зацікавленими сторонами", - йдеться у повідомленні.

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Олланд висловив підтримку Нормандському формату. Він сподівається, що умови для нової зустрічі у цьому форматі будуть швидко створені.

Крім того, Олланд нагадав Путіну про послідовну позицію Франції щодо невизнання анексії Криму.