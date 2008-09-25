Суспільство не сприйме коаліцію "БЮТ - КПУ - Партія регіонів"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що суспільство навряд чи сприйме парламентську коаліцію у складі БЮТ, КПУ та Партії регіонів.

Про це він наголосив сьогодні у інтерв`ю українським регіональним друкованим виданням, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За інформацією прес-служби, говорячи про переговорний процес між БЮТ, Партією регіонів та КПУ щодо формування коаліції, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що суспільство навряд чи сприйме таке об`єднання. «Зрозуміло, що реальний переговорний процес між БЮТ, Партією регіонів та комуністами зайшов настільки далеко, що просто треба оголошувати, що він відбувся і є рішення. Але це рішення боязно оприлюднювати, бо реакція суспільства може не сподобатися, принаймні, деяким союзникам такої коаліції. Те, що ця коаліція - БЮТ - комуністи - Партія регіонів - не оголошена, це не те, що БЮТ цього не хоче, - не може. Бо коли почитати ідеал цієї коаліції, багато людей змінять свою думку», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив переконання, що демократична частина суспільства не зможе «з аплодисментами поставитися до такого контракту».