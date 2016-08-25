ГПУ про екстрадицію Каськіва: Не варто розганяти зраду

Раніше Каськів заявив, що повідомлення про його арешт не відповідають дійсності.

Заступник генерального прокурора з міжнародно-правового співробітництва Євген Єнін пояснив, що "з 1.08.16 цей ясно вельможний пан стоїть в базі Інтерполу з т.зв. Червоною карткою (арешт)".

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"Каськів вже здійснив невдалу спробу покинути Панаму, однак влада Коста-Ріки відмовила йому у в'їзді", - повідомив Єнін.

Каськів знаходиться під контролем панамської влади до рішення по екстрадиції, запевняють у ГПУ.

"Не варто розганяти зраду", - написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар ГПУ Лариса Сарган.

Як повідомляв УНІАН, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках.

18 серпня на брифінгу в Києві генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями. За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн. Наприкінці березня цього року Каськіва було оголошено в розшук у справі про розкрадання державних коштів у 2012-2013 роках (7,5 млн грн) - за укладеним Каськівим договором про надання рекламних послуг із ТОВ.

За даними ГПУ, Каськів розшукується за злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст. 366 ККУ (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

20 серпня Єнін заявив, що Генеральна прокуратура направила до Панама клопотання про екстрадицію Каськіва.