Нардепи з НУ-НС поіменно здадуть колег-прихильників «коаліції трьох»

Група депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” обіцяє до кінця сьогоднішнього дня оприлюднити список всіх депутатів фракції, які виступають за створення нової коаліції з БЮТ і Блоком Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив член фракції НУ-НС Володимир АР’ЄВ.

За його словами, зараз вже зібрано понад два десятки підписів.

«Але зараз ідуть консультації всередині фракції, і це робиться через те, що позиція керівництва фракції дуже сильно розходиться з позицією багатьох членів фракції НУ-НС», - сказав В.АР’ЄВ.

Він наголосив, що на сьогодні свідомо затягуються переговори щодо створення нової коаліції. За словами депутата, під час учорашніх переговорів з БЮТ була досягнута домовленість щодо ряду принципових питань, які можуть прискорити створення нової коаліції.

Коментуючи заяву лідера фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслава КИРИЛЕНКА, що відповідні підписи не мають правового статусу, В.АР’ЄВ наголосив, що кожен підпис є легітимним, оскільки рішення про створення нової коаліції ухвалюється більшістю депутатів фракції.

В.АР’ЄВ також наголосив, що під час консультацій звучала пропозиція щодо доцільності підписання тимчасової коаліційної угоди, в якій будуть визначені принципи діяльності коаліції, а також вказаний термін, до якого має бути підготовлена коаліційна угода.

Як повідомляв УНІАН, коментуючи збір підписів у парламенті щодо створення нової коаліції у складі НУ-НС, БЮТ та Блоку Литвина, в інтерв’ю журналістам лідер фракції НУ-НС В.КИРИЛЕНКО заявив, що “Наша Україна – Народна самооборона” ухвалюватиме рішення про входження до коаліції виключно на засіданні фракції, і тому жоден збір підписів деяких представників НУ-НС за створення нової коаліції не має юридичних наслідків.