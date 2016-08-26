Кабмін звільнив директора Урядового офісу з питань євроінтеграції

Про це вона повідомила у Facebook.

"23 серпня урядом було прийнято рішення про моє звільнення з посади заступника міністра - директора Урядового офісу з питань європейської інтеграції – два роки після створення Урядового офісу, який я мала велику честь очолювати", - написала вона.

Гнидюк подякувала всім, з ким працювала, та зауважила, що "знає, наскільки складно було починати з нуля, але результат був вартий роботи".

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Як повідомляв УНІАН, Урядовий офіс з питань євроінтеграції було створено в серпні 2014 року як ключовий інструмент координації процесу імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС.

Кабінет міністрів призначив Наталію Гнидюк директором Урядового офісу з питань європейської інтеграції 5 вересня 2014 року.