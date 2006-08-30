Експерти про конфлікт уряду з Президентом

Рішення Кабінету Міністрів про вилучення з тимчасового регламенту діяльності уряду пункту, згідно з яким Президент України мав право на скасування нормативних актів уряду, призведе до штучного створення конфліктної ситуації між гілками влади.

Таку думку висловили більшість політичних експертів в опитуванні Центру досліджень політичних цінностей.

“Фактично, розмежування повноважень Президента й Кабінету Міністрів може встановлювати Конституція України й Закон про Кабінет Міністрів. Цього закону немає, і тому можуть виникати нормативні конфлікти між Президентом і урядом. Чому рішення виходить за рамки правового поля? Є, наприклад, такі ситуації, коли рішення Ради національної безпеки і оборони України ухвалюється указами Президента і, згідно з законодавством, уряд має їх виконувати. Тому ухвалювати зараз таке рішення, я думаю, просто не можна. Фактично, це означає штучне створення конфліктної ситуації між урядом і Президентом”, - сказав голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО.

У свою чергу голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що перший віце-прем’єр Микола АЗАРОВ свідомо обрав конфліктний шлях. "Якби Кабмін хотів лише вийти з цієї ситуації «без бою», то можна було б, наприклад, ігнорувати незаконність доручення Президента з одночасним поданням до Конституційного Суду. Натомість був обраний «шлях війни». Це означає, що розпочинається етап змагань за першість в державі. Чиновництво дрібної й середньої ланки вичікує, хто головніший – Президент чи прем‘єр. Цей, здавалось би, дрібний конфлікт щодо доручень уряду може мати далекі наслідки”, - переконаний він.

Разом з тим О.ДОНІЙ не виключає, що таке рішення Кабміну стало наслідком "юридичної безграмотності або Президента, або його радників”. “Президент вже не перший раз помічений у тому, що виходить за рамки своїх повноважень. Так, наприклад, йому неодноразово правозахисники й політологи вказували на неправочинність таємних документів, які він штампував із початку своєї каденції. Тепер Президент продовжує підписувати якісь «доручення» уряду, на що він не має формального права”, - відзначає експерт.

Директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО нагадує, що питання повноважень Президента регулюються Конституцією чи відповідними законами. “По-перше, це рішення Кабміну, напевно, не матиме правових наслідків. По-друге, погодиться Президент із ним чи ні, залежать від статусу рішення, яке буде прийняте. Якщо це буде зміна до Конституції або закон про Президента України чи Кабінет Міністрів, тоді він матиме можливість,або погодитись, підписавши цей закон, або не погодитись, відповідно, наклавши на нього вето. Поки що це виглядає як вияв правової й політичної позиції окремими членами Кабінету Міністрів і, відповідно, для Президента воно матиме, скоріш, інформаційне значення, ніж правове”, - вважає він.

Голова ради «Лабораторії законодавчих ініціатив» Ігор КОГУТ називає рішення Кабміну на цьому етапі “доволі несвоєчасним”. “Президент насправді може звертатися до уряду з певними дорученнями, це є нормою Конституції, але це не мають права робити від імені Президента будь-які інші інституції на кшталт Секретаріату Президента, чи інші органи влади. Насправді, більшу частину повноважень Президента й уряду вже врегульовано Конституцією. Це стосується, в першу чергу, економічної політики. Президент втратив частину своїх повноважень щодо норм проектування у сфері української економіки, але сьогодні від Президента багато залежить у сфері врегулювання суспільних відносин, тому потрібно знаходити компроміс”, - сказав експерт.

“Обмеження Кабміном повноважень Президента показує, що досягнутий компроміс є дуже хитким і, що в Партії регіонів є «яструби», які цього компромісу не потребують. Із цими «яструбами» все більше асоціюється саме АЗАРОВ, якого раніше вважали більш-менш поміркованим. Безумовно, сама наявність такого рішення змусить Президента реагувати адекватно, оскільки «скоритися й проковтнути» - це, очевидно, було б згубним для залишків його рейтингу та повноважень”, - підкреслює керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим СТРІХА.

У свою чергу директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ вважає, що рішення Кабміну не можна розглядати як протиправне. «Все, що сьогодні сказано в Кабміні, - всього лише підтвердження того, що стосується змін, внесених до Конституції. А зроблено це, мабуть, для того, щоб підкреслити, що навіть ті міністри, які увійшли за квотою Президента до складу Кабміну, повинні працювати єдиною командою під керівництвом прем`єр-міністра. Ми знаємо, що деякі міністри постійно заявляють про те, що вони проводитимуть політику Президента. Вони можуть проводити принципи Універсала, але діяти вони повинні відповідно до рішень Кабінету Міністрів”, - впевнений В.МАЛИНКОВИЧ.

Як повідомила сьогодні газета "Комерсант-Україна", 29 серпня на спільному засіданні трьох урядових комітетів під керівництвом Миколи АЗАРОВА було ухвалено рішення щодо скорочення повноважень Президента у зв`язку з положеннями нової редакції Конституції.

Кабінет Міністрів на своєму сьогоднішньому засіданні ухвалив постанову, якою вніс зміни до тимчасового регламенту діяльності уряду, привівши його у відповідність до Конституції. Зокрема, з тимчасового регламенту вилучено пункт, згідно з яким Президент України мав право на скасування нормативних актів уряду. Замість нього в регламенті з’явився новий пункт, який передбачає право Президента призупиняти дію нормативних актів уряду, якщо вони є неконституційними, з одночасним зверненням до Конституційного Суду. Крім того, з регламенту виключено положення, згідно з яким Кабінет Міністрів повинен був виконувати доручення Президента.