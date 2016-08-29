Bloomberg пояснив, чим загрожує Росії вигадана ФСБ "українська провокація" у Криму

Про це свідчать думки опитаних Bloomberg економістів.

52% експертів вважають, що ЄС протягом року скасує антиросійські санкції. До вигаданої ФСБ "диверсії" так вважали 69% опитаних.

У свою чергу скасування санкцій США проти Росії прогнозують лише 10% аналітиків у порівнянні з 19% місяцем раніше.

Крім того, 76% економістів вважають, що довіра інвесторів до Росії впаде. А відтік капіталу спрогнозували 62% експертів.

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"Погіршення ситуації в Україні підірве довіру інвесторів до Росії та збереже санкції ЄС та США, посилить відтік іноземного капіталу, тому що Путін не буде сфокусований на економічних реформах. Це у свою чергу призведе до послаблення рубля і змусить Центробанк РФ проводити більш обережну політику", – вважає один з експертів.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. «Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових військових погроз на адресу України», - наголосив Порошенко.