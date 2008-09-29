Ющенко привітав зі святом очищення душі

Ющенко привітав іудеїв з єврейським Новим роком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав іудеїв зі святом Рош Гашана – єврейським Новим роком.

“Це свято покаяння, оновлення й очищення душі. Це час етичного й релігійного осмислення добрих справ, усіх вчинків і дій за минулий рік та налаштування на праведне життя в році наступному”, - зазначив Президент України у своєму привітанні, обнародуваному на його офіційному сайті.

В.ЮЩЕНКО побажав іудеям зустріти свято впевнено і з піднесеним настроєм, а також щастя, радості, добробуту, миру, родинного затишку, успіхів і всіляких гараздів.