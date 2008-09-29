Два українських члени ПАРЄ підписали "антиросійський" проект
Запит розглянуть 2 жовтня
|Луї Маріа де ПУЧ
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.
“Є запит про позбавлення повноважень російської делегації”, - сказав він.
“Відповідно до правил, цей документ вже не належить підписантам - це документ Ради Європи. Я попросив комісію дати роз’яснення, оскільки це вперше, коли є бажаючі відкликати свої підписи”, - додав Президент ПАРЄ.
Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 24 депутати-члени ПАРЄ подали проект резолюції про позбавлення повноважень російської делегації в ПАРЄ через війну в Грузії.
Сьогодні голова російської делегації в ПАРЄ Костянтин КОСАЧОВ повідомив, що двоє підписантів вже відкликали свої підписи.
Серед тих, хто підписав проект, є два українських члени ПАРЄ: Ольга ГЕРАСИМЮК та Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО.
Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи розпочинається сьогодні і триватиме до 3 жовтня.