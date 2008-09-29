Стретович створює партію зірок

Християнсько-Демократичний Союз, який очолює народний депутат Володимир СТРЕТОВИЧ та Християнсько-Демократична Партія України під керівництвом Кирила ПОЛІЩУКА прийняли рішення про створення єдиної партії.

Про це сьогодні лідери цих політичних сил заявили на прес-конференції в УНІАН.

За словами В.СТРЕТОВИЧА, цим об’єднанням "ми хочемо влити новий імпульс в розвиток християнсько-демократичної ідеології... Не виключаємо, що до цього приєднаються інші християнські об єднання".

При цьому В.СТРЕТОВИЧ зауважив, що остаточне рішення про злиття двох політсил, яке поки що має робочу назву "Християнсько-Демократична партія", має бути прийнято 22 листопада під час з їзду партій, в результаті чого склад нової партії зросте орієнтовно на 10 тисяч осіб і сягне 40 тисяч.

У свою чергу К.ПОЛІЩУК, відповідаючи на запитання журналістів зазначив, що "формально" ініціатором об’єднання була ХДП, але - "на зустрічних курсах". "Це було непросте рішення для нас", - сказав він, додавши при цьому, що переговори про об’єднання розпочалися не сьогодні, а ще у 2005 році.

На запитання, яким чином відбуватиметься злиття двох партій, він сказав: "Об’єднання буде іти шляхом саморозпуску ХДПУ".

У той же час, торкаючись теми керівництва в новій партійній одиниці, В.СТРЕТОВИЧ зазначив, що "фактично посада керівника партії мало що означає, оскільки рішення прийматимуться колегіально", але остаточно, хто очолить партію, вирішуватиме з їзд.

Водночас лідер ХДС, даючи відповідь на запитання, що стосувалося президентських виборів, сказав, що "звичайно, партія візьме безпосередню участь у виборчому процесі Президента, але форма участі - дискусійний".

На його переконання сьогодні головним завданням нового об’єднання є "створити не "партію-зірку", а - "партію зірок". "Наше завдання - розвернути увагу виборців на ідеологію, християнську платформу, яку державу ми хочемо побудувати...” “Прийде час, що громадяни втомляться від гречки, 100 гривень і запитають: "А що з країною?"... Тому я переконаний - наш час прийде", - сказав В.СТРЕТОВИЧ.