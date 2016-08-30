Петренко: Єврокомісія дала позитивний висновок щодо законопроекту про спецконфіскацію

Про це він сказав в інтерв'ю "5-му каналу".

"Аргумент, який озвучували депутати на момент липня, коли останній раз провалилася спроба проголосувати закон (про спецконфіскацію) в тій редакції, було те, що ще не було висновку Європейської комісії", - заявив Петренко.

При цьому Петренко зауважив, що народних депутатів тоді намагалися переконати підтримати цей законопроект, тому що, за його словами, висновок експертів Єврокомісії все одно б надійшов.

Читайте такожЗакон про спецконфіскацію поширюватиметься тільки на осіб, які півроку в розшуку - Сюмар

"Зараз, станом на сьогодні, я можу анонсувати, що такий висновок є. Він є позитивним. Там була низка технічних зауважень, які враховані", - наголосив Петренко.

У зв'язку з цим він підкреслив, що фактично текст законопроекту, який розроблявся робочою групою у складі представників усіх фракцій парламентської коаліції, значним чином не змінено.

Міністр переконаний, що письмовий висновок експертів Європейської комісії повинен стати серйозним аргументом, щоб Верховна Рада підтримала законопроект про спецконфіскацію.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного законопроект №4811 про спецконфіскацію на користь держави активів, отриманих корупційним шляхом.

Читайте такожРада не включила до порядку денного законопроект про спецконфіскацію

За словами авторів документа, завдяки ухваленню цьому закону можна буде повернути до держбюджету арештовані гроші колишніх посадовців часів екс-президента Віктора Януковича і направити ці кошти на забезпечення державного оборонного замовлення. При цьому обсяг арештованих коштів сягає 1,5 млрд дол.

5 липня народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенко» Іван Вінник заявив, що народні депутати зі складу коаліції відкликають з Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію і вноситимуть новий проект закону.