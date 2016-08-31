Уряд схвалив концепцію держпрограми відновлення та розбудови миру на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні уряду.

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Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш наголосив, що ключова мета цього документу - "акцентувати увагу на те, що громади зазнають внаслідок конфлікту".

Метою програми є відновлення та розбудова миру в східних регіонах України шляхом стимулювання соціально-економічного розвитку громад через здійснення заходів у напрямку відновлення інфраструктури, розвитку спроможності у сфері місцевого економічного планування, створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, зміцнення соціальної стійкості та ін.

Раніше Тука заявляв, що на засідання Кабінету міністрів 31 серпня повинні презентувати стратегію деокупації українських територій.