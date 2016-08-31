Порошенко: Ми змусимо Росію виконувати зобов’язання в рамках Мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відкриття Центру надання адміністративних послуг сьогодні у Маріуполі.

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«Ми створимо усі необхідні умови для того, щоб примусити Росію виконувати взяті на себе зобов’язання по мінському формату – це безпековий блок, який означає припинення вогню, відведення артилерії, танків, всієї забороненої зброї, негайне звільнення всіх заручників, безперешкодний доступ інспекторів ОБСЄ до всієї окупованої території», - сказав він.

«Я впевнений у тому, що п’ятий наступний пункт (Мінських угод – УНІАН) також є вирішальним – це виведення всіх окупаційних іноземних військ за межі території України», - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі сьогодні вкотре наголосили, що Москва не є стороною Мінських домовленостей.

"Дивлячись про що говорити стосовно Донбасу. Тут потрібно розуміти предмет переговорів. Якщо вести мову про реалізацію Мінських домовленостей, то ця реалізація має забезпечуватися Донбасом і Києвом. Потрібно чітко диференціювати предмет (переговорів) - Москва не є учасником цього конфлікту", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.