За минулу добу один військовий отримав поранення на Донбасі
13:00, 31 серпня 2016Війна
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За минулу добу один військовий зазнав поранення в зоні АТО.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув, але один отримав поранення", - сказав Лисенко.
Він уточнив, що військового було поранено внаслідок ворожого обстрілу в Пісках.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один військовий, ще 9 отримали пораненння.
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