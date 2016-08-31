За минулу добу один військовий отримав поранення на Донбасі

13:00, 31 серпня 2016
Війна
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За минулу добу один військовий зазнав поранення в зоні АТО.

REUTERS

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув, але один отримав поранення", - сказав Лисенко.

Він уточнив, що військового було поранено внаслідок ворожого обстрілу в Пісках.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один військовий, ще 9 отримали пораненння.

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