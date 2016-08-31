У Кремлі не бачать необхідності прямих переговорів з Україною щодо Донбасу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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"Дивлячись про що говорити стосовно Донбасу. Тут потрібно розуміти предмет переговорів. Якщо вести мову про реалізацію Мінських домовленостей, то ця реалізація має забезпечуватися Донбасом і Києвом. Потрібно чітко диференціювати предмет (переговорів) - Москва не є учасником цього конфлікту", - наголосив Пєсков.

На його думку, в тексті Мінських домовленостей "навряд чи ви знайдете пункт, який містить зобов'язання Москви щодо реалізації тих чи інших положень".

Пєсков переконаний, що Москва є разом із Німеччиною й Францією "гарантом" цих домовленостей.

Як відомо, перший президент України Леонід Кравчук запропонував розпочати двосторонні переговори з РФ щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він вважає, що вирішити питання територіальної цілісності України Мінські угоди не можуть.