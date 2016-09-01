Україна повинна включитися до геополітичної ініціативи "Адріатика-Балтика-Чорне море" - нардеп

Україна повинна включитися до геополітичної ініціативи "Адріатика-Балтика-Чорне море". Таку думку висловила народний депутат від «Народного фронту» Наталія Кацер-Бучковська, коментуючи результати саміту в Дубровнику. При цьому народний депутат висловила здивування, що в такому важливому міжнародному заході не взяла участь Україна.

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«На превеликий жаль, делегація з України була відсутня попри те, що організатори заздалегідь направили українській стороні офіційне запрошення. Україна змарнувала можливість долучитися до співпраці в сферах енергетики, транспорту та економіки. Такі ситуації не повинні повторюватися. Україні треба використовувати усі можливі шляхи на міжнародній арені для посилення власної енергетичної безпеки», - заявила представник фракції «Народний фронт».

Вона повідомила, що особливий акцент під час зустрічі в Дубровнику був зроблений на посиленні енергетичної безпеки Центральної Європи, зокрема реалізації проекту газового коридору «Північ - Південь».

На думку Наталії Кацер-Бучковської, Україна мала використати цей саміт для протистояння намаганням Росії підірвати нашу енергетичну безпеку шляхом побудови альтернативних газопроводів в обхід української газотранспортної системи.

Народний депутат вважає, що долучившись до роботи цього форуму, Україна могла б посилити позиції своєї енергетичної дипломатії для співробітництва в Балто-Чорноморсько-Адріатичному регіоні. При цьому Наталія Кацер-Бучковська нагадала, що в Україні вже були зроблені поодинокі зусилля щодо таких інтеграційних процесів.

«Як, наприклад, контейнерний поїзд «Вікінг», який з’єднує Україну, Литву і Білорусь та в перспективі може відкрити шлях на Близький Схід. Або відновлення «шовкового шляху», який проходитиме за маршрутом від Балтійського до Жовтого моря через Польщу, Україну, Чорне море, Кавказ, Центральну Азію та Китай», - розповіла вона.

У зв’язку з цим народний депутат повідомила, що 15 вересня 2016 р. відбудеться спільне засідання двох парламентських комітетів - комітету у закордонних справах та комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки на тему «Енергетична дипломатія як інструмент посилення енергетичної безпеки України».

Наталія Кацер-Бучковська - фахівець у галузі інвестицій та енергетики. Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка; Університетський коледж Лондону (University College London). Працювала в девелоперських та інвестиційних компаніях. З листопада 2014 року народний депутат України 8-го скликання (від ПП "Народний фронт", № 54 в списку), голова підкомітету з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради.