Європа не знає як реагувати на українські чвари

Чергова політична криза гальмує рух України до Євросоюзу та НАТО. Такого висновку дійшли члени делегації німецького Бундестагу після візиту до Києва. Вони зустрічалися з депутатами Верховної Ради, аби зрозуміти чому українська влада досі не може поділити повноваження. Натомість почули лише нарікання на політику президента.

Голова комітету Бундестагу у справах ЄС Гунтер Кріхбаум каже, що в Берлін щодня надходять неоднозначні сигнали з України про внутрішньополітичну кризу і європейські партнери не знають, як реагувати на ці повідомлення. «Нинішня політична ситуація в Україні нас дуже турбує, адже у нас є спільна актуальна справа – підписання угоди про асоціацію»,- сказав Кріхбаум. За його словами, представники ЄС хотіли б отримати від української влади чіткі відповіді, чи буде працювати нинішній парламент, чи проводитимуться ще одні дострокові вибори і чи врахували українські політики, що після всього на дільниці може прийти менше 50 відсотків виборців. Заступник голови комітету Верховної Ради в закордонних справах Тарас Чорновіл розповів, що саме цього, на його думку, прагне український президент Віктор Ющенко, аби запровадити в Україні пряме президентське правління. На це Гунтер Кріхбаум зауважив: «Якщо це тактика вашого президента, аби вивести з гри парламент, то інші європейські парламенти гостро на це відреагують. Але ми маємо в цьому пересвідчитися». Ще один представник Бундестагу Вальтер Кольбо порадив українським парламентарям передусім розібратися з питаннями НАТО, зокрема зі ставленням до цього Росії. Оскільки, на його думку, внутрішня політична система України стала заручницею зовнішньої політики.

Німецька хвиля