Європа не знає як реагувати на українські чвари

09:46, 01 жовтня 2008
Політика
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В Берлін надходять неоднозначні сигнали

Чергова політична криза гальмує рух України до Євросоюзу та НАТО. Такого висновку дійшли члени делегації німецького Бундестагу після візиту до Києва. Вони зустрічалися  з депутатами Верховної Ради, аби зрозуміти чому українська влада досі не може поділити повноваження. Натомість почули лише нарікання на політику президента.

Голова комітету Бундестагу у справах ЄС Гунтер Кріхбаум каже, що в Берлін щодня  надходять неоднозначні сигнали з України про внутрішньополітичну кризу і європейські партнери не знають, як реагувати на ці повідомлення. «Нинішня політична ситуація в Україні нас дуже турбує, адже у нас є спільна актуальна справа – підписання угоди про асоціацію»,- сказав Кріхбаум. За його словами, представники ЄС хотіли б отримати від української влади чіткі відповіді, чи буде працювати нинішній парламент, чи проводитимуться ще одні дострокові вибори і чи врахували українські політики, що після всього на дільниці може прийти менше 50 відсотків виборців. Заступник голови комітету Верховної Ради в закордонних справах Тарас Чорновіл розповів, що саме цього, на його думку, прагне український президент Віктор Ющенко, аби запровадити в Україні пряме президентське правління. На це Гунтер Кріхбаум зауважив: «Якщо це тактика вашого президента, аби вивести з гри парламент, то інші європейські парламенти гостро на це відреагують. Але ми маємо в цьому пересвідчитися». Ще один представник Бундестагу Вальтер Кольбо порадив українським парламентарям передусім розібратися з питаннями НАТО, зокрема зі ставленням до цього Росії. Оскільки, на його думку, внутрішня політична система України стала заручницею зовнішньої політики.

Німецька хвиля

 

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