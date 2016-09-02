Концепція відновлення миру на Донбасі стосується тільки підконтрольних Україні територій - глава МінТОТ (відео)

Про це повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, передає 5 канал.

"Мається на увазі не відновлення власне пошкодженого майна, а йдеться про відновлення нормального функціонування. Тобто ми не говоримо тільки про ту інфраструктуру, яка пошкоджена внаслідок бойових дій. Ми говоримо також про інфраструктуру, яку треба зараз або покращити, для того, щоб та велика кількість внутрішньо переміщених осіб, яка пройшла в приймаючі громади, могла ефективно користуватися такою інфраструктурою", – наголосив Черниш.

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Він також пояснив: "Ця концепція (концепція державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України – Ред.) стосується тільки підконтрольної уряду України території. Регіонів 2 плюс 3. Два регіони, які частково регулюються урядом і три, які розташовані поряд. Це Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ. Частина Донецької та Луганської області не бралася до уваги, тому що там немає української влади. Щодо тих територій у нас є інший план – "план гуманітарного реагування".

Нагадаємо, 31 серпня Кабінет міністрів схвалив концепцію державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.